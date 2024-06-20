Вночі 20 червня у Києві невідома жінка розгромила могили трьох полеглих захисників Україні. Як можуть покарати за наругу над могилою військового.

Про це розповів юрист Дмитро Франчук, передають Новини України – НСН з посиланням на РБК-Україна.

Яке покарання передбачено законом за наругу над могилою військового

“Осквернення могил чи пам’ятників військових в Україні карається досить серйозно і може призвести до значних штрафів або навіть позбавлення волі на тривалий термін. Такі дії розглядаються як неповага до пам’яті захисників України і розцінюються як кримінальний злочин”, – каже юрист.

Зловмиснику можуть пред’явити звинувчення за статтею 297 Кримінального кодексу – “Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого”.

Як можуть покарати за наругу над могилою військового

“Частина 1 цієї статті, а саме наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого, передбачає покарання у вигляді накладання штрафу до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3 400 грн) або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3 років”, – пояснює експерт.

Частина 2 цієї статті передбачає покарання за наругу над могилою, вчиненою за попередньою змовою групою осіб або з корисливих мотивів. Покарання за цей злочин – обмеження волі на строк від 3 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.

“Частина 3 – наруга над могилою воїна, учасника бойових дій або іншого особливо шанованого громадянина України карається позбавленням волі на строк від 5 до 7 років”, – говорить Франчук.

Зловмиснику також можуть інкримінувати статтю 298 – Наруга над пам’ятниками, спорудами чи місцями, що вшановують пам’ять захисників України, учасників бойових дій, жертв війни та політичних репресій.

“Частина 1 цієї статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8500 грн) або обмеженням волі на строк до 5 років”, – каже юрист.

Частина 2 передбачає за ті самі дії, вчинені за попередньою змовою групою осіб, покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

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