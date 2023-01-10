Як мобілізація в Росії вплине на бойові дії в Україні – ЗСУ

Росія планує чергову хвилю мобілізації і наступ з метою захоплення нових територій України. У Збройних силах України розповіли, як мобілізація в Росії вплине на хід війни в Україні

Росія сподівається за допомогою мобілізації підтримати динаміку бойових дій в Україні та навіть задумується про нові наступи у майбутньому.

Про це заявив спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону, повідомляє НСН

За його словами, мобілізація в Росії направлена на те, аби зберегти динаміку бойових дій, а не покращити становище російської армії.

Як мобілізація в Росії вплине на війну в Україні

“Тому що головним їхнім ресурсом залишається особовий склад, тому це для них необхідна міра, щоб підтримувати градус війни і таку динаміку, сподіваючись отримувати якісь тактичні успіхи, і, можливо, задумуючись про майбутній стратегічний наступ”, – сказав він.

При цьому Череватий зазначив, що складно уявити таку картинку лише за рахунок особового складу російської армії.

При цьому у Міноборони Естонії зазначають, що якість другої хвилі буде на порядок нижчою, ніж у першої.

Джерело

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