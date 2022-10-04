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Як Ілон Маск виправдався за вчорашні скандальні заяви у Твіттері

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Американський бізнесмен, винахідник, Ілон Маск відповів у Twitter президентові України Володимиру Зеленському, що все ще підтримує нашу країну, але є нюанс

Маск вважає, що масштабна ескалація війни може завдати великої шкоди як Україні, так і світу. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Главком.

«Я все ще дуже підтримую Україну, але переконаний, що масштабна ескалація війни завдасть великої шкоди Україні і, можливо, світу», – написав Маск відповідаючи на твіт Зеленського. 

Як Ілон Маск виправдався за вчорашні скандальні заяви у Твіттері

Також бізнесмен зазначив, відповідаючи коментаторам, що його компанія SpaceX продовжує фінансово підтримувати боротьбу України проти збройної агресії Росії.

«Наразі SpaceX витратили зі своєї кишені на включення та підтримку Starlink в Україні близько $80 млн. Наша підтримка Росії становить 0 доларів. Очевидно, ми за Україну. Спроба повернути Крим призведе до масової загибелі, ймовірно, невдачі та ризику ядерної війни. Це було б жахливо для України та Землі», – написав Маск.

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Нагадаємо, Ілон Маск запостив скандальне голосування щодо неприйнятних для України умов досягнення миру з Росією. Зокрема, він пропонує віддати РФ тимчасово окупований Крим.

Маск пропонує повторити «референдуми», але вже під наглядом ООН, а також залишити Крим у складі Росії. При цьому, як пропонує Маск, Україна повинна забезпечувати Крим водою. Також, за пропозицією Маска, Україна повинна стати нейтральною країною. Допис Маска викликав бурхливу реакцію з боку українців.

Президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці в Twitter відреагував на допис Маска, запропонувавши два варіанти вибору для нього:

«Що Ілон Маск обирає: тих, хто підтримує Україну, чи тих, хто на боці Росії?»

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