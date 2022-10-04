Як Ілон Маск виправдався за вчорашні скандальні заяви у Твіттері

Американський бізнесмен, винахідник, Ілон Маск відповів у Twitter президентові України Володимиру Зеленському, що все ще підтримує нашу країну, але є нюанс

Маск вважає, що масштабна ескалація війни може завдати великої шкоди як Україні, так і світу. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Главком.

«Я все ще дуже підтримую Україну, але переконаний, що масштабна ескалація війни завдасть великої шкоди Україні і, можливо, світу», – написав Маск відповідаючи на твіт Зеленського.

Також бізнесмен зазначив, відповідаючи коментаторам, що його компанія SpaceX продовжує фінансово підтримувати боротьбу України проти збройної агресії Росії.

«Наразі SpaceX витратили зі своєї кишені на включення та підтримку Starlink в Україні близько $80 млн. Наша підтримка Росії становить 0 доларів. Очевидно, ми за Україну. Спроба повернути Крим призведе до масової загибелі, ймовірно, невдачі та ризику ядерної війни. Це було б жахливо для України та Землі», – написав Маск.

Нагадаємо, Ілон Маск запостив скандальне голосування щодо неприйнятних для України умов досягнення миру з Росією. Зокрема, він пропонує віддати РФ тимчасово окупований Крим.

Маск пропонує повторити «референдуми», але вже під наглядом ООН, а також залишити Крим у складі Росії. При цьому, як пропонує Маск, Україна повинна забезпечувати Крим водою. Також, за пропозицією Маска, Україна повинна стати нейтральною країною. Допис Маска викликав бурхливу реакцію з боку українців.

Президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці в Twitter відреагував на допис Маска, запропонувавши два варіанти вибору для нього:

«Що Ілон Маск обирає: тих, хто підтримує Україну, чи тих, хто на боці Росії?»

Ілон Маск запропонував віддати Крим росії — акції Tesla одразу рухнули