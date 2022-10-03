Ілон Маск запропонував віддати Крим росії – акції Tesla одразу рухнули

Ілон Маск оприлюднив своє бачення сценарію завершення війни в Україні, і влаштував опитування, передає NNS.

Засновник компаній Tesla і Spacex Ілон Маск опублікував у своєму Twitter низку твітів із припущеннями «найімовірнішого» закінчення війни росії проти України.

Користувачам він дав два варіанти («так» або «ні») проголосувати за наступне:

Провести повторне голосування в анексованих росією регіонах під наглядом ООН. Росія йде звідти, якщо на це буде воля народу.

Крим формально входить до складу росії, як це було з 1783 року (до «помилки» Хрущова).

Гарантується водопостачання Криму.

Україна залишається нейтральною.

За такий «мирний план» на момент публікації цієї новини вже проголосували 40% користувачів.

Окремо Маск додав, що сценарій ядерної війни вважає малоймовірним.

У коментарі до Маска прийшло багато обурених українців і не тільки.

Старший радник Конгресу США Пол Массаро також відреагував на твіти. Його сценарії наступні: Україна звільняє всю свою суверенну територію, а росія деколонізується, демілітаризується та денуклеаризується (позбавляється ядерної зброї).

Відомо, що після «пропозиції» Маска акції Tesla відразу рухнули майже на 9%.