Ілон Маск запропонував віддати Крим росії – акції Tesla одразу рухнули

Ілон Маск оприлюднив своє бачення сценарію завершення війни в Україні, і влаштував опитування, передає NNS.
Засновник компаній Tesla і Spacex Ілон Маск опублікував у своєму Twitter низку твітів із припущеннями «найімовірнішого» закінчення війни росії проти України.
Користувачам він дав два варіанти («так» або «ні») проголосувати за наступне:
- Провести повторне голосування в анексованих росією регіонах під наглядом ООН. Росія йде звідти, якщо на це буде воля народу.
- Крим формально входить до складу росії, як це було з 1783 року (до «помилки» Хрущова).
- Гарантується водопостачання Криму.
- Україна залишається нейтральною.
За такий «мирний план» на момент публікації цієї новини вже проголосували 40% користувачів.
Окремо Маск додав, що сценарій ядерної війни вважає малоймовірним.
У коментарі до Маска прийшло багато обурених українців і не тільки.
Старший радник Конгресу США Пол Массаро також відреагував на твіти. Його сценарії наступні: Україна звільняє всю свою суверенну територію, а росія деколонізується, демілітаризується та денуклеаризується (позбавляється ядерної зброї).
Відомо, що після «пропозиції» Маска акції Tesla відразу рухнули майже на 9%.