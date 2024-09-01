В компанії «Укренерго» розповіли, як діятимуть графіки відключення світла 2 вересня в Україні.
Про це розповідають «Новини України – НСН» з посиланням на «Укренерго».
В НЕК «Укренерго» повідомили, що завтра, 2 вересня, час застосування і обсяг заходів обмеження будуть такими:
- 00:00 – 16:00 – одна черга відключень
- 16:00 – 24:00 – дві черги відключень
«Увага! В обсягах застосування обмежень можливі зміни. Стежте за повідомленнями «Укренерго» та вашого обленерго», – йдеться в повідомленні.
Як діятимуть графіки відключення світла 2 вересня – повідомили в «Укренерго»
Також в компанії зауважили, що живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.
Як ми розповідали раніше, операторів мобільного зв’язку зобов’язали забезпечити працездатність мереж в умовах відключення електроенергії. Мобільний зв’язок повинен бути мінімум 10 годин без світла.
Мобільні оператори в Україні мають забезпечити доступність мобільного зв’язку при відключенні електроенергії протягом 10 годин. Раніше цей час становив лише 4 години.
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