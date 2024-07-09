Росія продовжує здійснювати масовані атаки по Україні. Як правильно діяти, якщо внаслідок обстрілу ви опинились під завалами будівлі.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на ДСНС України.

Алгоритм дій під завалами:

Намагайтеся зерігати спокій.

Кличте на допомогу, намагайтеся додзвонитися 101. Не ворушіться, щоб не погіршити ситуацію.

Якщо завалило невеликими предметами, то обережно зніміть їх із себе, якщо це безпечно.

Огляньте себе й оточуючих. У разі поранення накладіть пов’язку, щоб зупинити кров.

Під час розбору завалів рятувальники часто оголошують «хвилину тиші». У цей час треба максимально голосно кликати на допомогу.

Не використовуйте запальничку чи сірники.

Намагайтесь уникнути переохолодження.

Як діяти, якщо ви опнились під завалами з дитиною:

Допоможіть дитині заспокоїтись, обійміть чи візьміть за руку, дихайте разом глибоко й повільно.

Якщо немає води, попросіть дитину затримувати в роті слину та робити рухи, неначе жує й ковтає.

Якщо дитина під завалом сама:

Покличте її, щоб зрозуміти, чи вона у свідомості.

Запитайте про її самопочуття: чи не боляче, чи може рухати руками й ногами.

Підтримуйте зв’язок: розповідайте історії, пригадуйте радісні моменти, запевніть, що вам обов’язково допоможуть.

Як діяти, якщо ви опинились під завалами – правила, які збережуть життя

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