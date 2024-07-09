Росія продовжує здійснювати масовані атаки по Україні. Як правильно діяти, якщо внаслідок обстрілу ви опинились під завалами будівлі.
Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на ДСНС України.
Алгоритм дій під завалами:
- Намагайтеся зерігати спокій.
- Кличте на допомогу, намагайтеся додзвонитися 101. Не ворушіться, щоб не погіршити ситуацію.
- Якщо завалило невеликими предметами, то обережно зніміть їх із себе, якщо це безпечно.
- Огляньте себе й оточуючих. У разі поранення накладіть пов’язку, щоб зупинити кров.
- Під час розбору завалів рятувальники часто оголошують «хвилину тиші». У цей час треба максимально голосно кликати на допомогу.
- Не використовуйте запальничку чи сірники.
- Намагайтесь уникнути переохолодження.
Як діяти, якщо ви опнились під завалами з дитиною:
- Допоможіть дитині заспокоїтись, обійміть чи візьміть за руку, дихайте разом глибоко й повільно.
- Якщо немає води, попросіть дитину затримувати в роті слину та робити рухи, неначе жує й ковтає.
Якщо дитина під завалом сама:
- Покличте її, щоб зрозуміти, чи вона у свідомості.
- Запитайте про її самопочуття: чи не боляче, чи може рухати руками й ногами.
- Підтримуйте зв’язок: розповідайте історії, пригадуйте радісні моменти, запевніть, що вам обов’язково допоможуть.
Як діяти, якщо ви опинились під завалами – правила, які збережуть життя
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