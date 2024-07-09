Жінка, врятована з-під завалів, благала дістати її дітей: що відомо про жертви у Києві станом на ранок 9 липня

Жертви у Києві внаслідок ракетної атаки 8 липня – це дорослі і діти. Станом на ранок відомо, що загиблих 27. Серед них 4 дітей.

Про таке повідомили рятувальники вранці 9 липня, передають «Новини України – НСН». Розбір завалів в місцях ударів продовжувався весь день вчора і потім всю ніч.

Ось що розповідала вчора журналістка ICTV Христина Гавриш, яка була присутня під час розбору уламків багатоповерхівки у Шевченківському районі, де склався цілий під’їзд:

«З-під завалів витягують жінку. Під купою плит і цегли вона пробула кілька годин. Обличчя не видно. Воно скривавлене. Вона втрачає свідомість, але видушує з себе «врятуйте моїх двох дітей». Двох діток вже знайшли мертвими під руїнами цього дому. Я не знаю, чи це діти цієї мами, яка вижила, щоб попросити врятувати їх. На жаль, під завалами може бути ще двоє маленьких….»

Зазначимо, що таке відео порятунку скривавленої жінки з-під завалів будинку у Шевченківському районі публікували у мережі вчора.

Ми не знаємо, чи про неї йдеться у дописі Христини Гавриш. А також точно не відома доля дітей тієї мами, що благала їх врятувати.

Але відомо, що вчора з-під завалів цього будинку витягнули мертвими 7 людей, серед них 3 дитини. Ще щонайменше 18 осіб постраждали. А вночі рятувальниками тут було знайдено тіло ще одного хлопчика.

Серед жертв російських терористів у Києві і молода лікарка-нефролог Світлана Лук’янчук з “Охматдиту”.

Вона – львів’янка. Про її загибель розповів міський голова Львова Андрій Садовий. Також розповів, що дівчина була сиротою, тож вихованням займалася рідна тітка.

Закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. Після цього завершила інтернатуру. В Охматдиті працювала дитячим нефрологом.

Поховають Світлану у Львові біля батьків, на Голосківському цвинтарі.

Як повідомляли у МОЗ внаслідок атаки на НДСЛ Охматдит відомо про 2 загиблих та понад 50 постраждалих. Загиблі — це лікарка й родич одного з пацієнтів медичного закладу. 7 дітей отримали поранення, з них 4 ушпиталені.

Окрім удару по «Охматдиту» і будинку у Шевченківському районі був також удар по клініці «Ісіда». Тут надавалися репродуктивні послуги.

Ось що написала про це вчора журналістка «Укрінформу» Ольга Коростелова.

«В клініку Ісіда пацієнти приходять з надією народити дитину. Сьогодні декілька родин втратили цю можливість. Окрім відвідувачів кліники від російської ракети загинули працівники, станом на вечір – 9 людей. Оскільки третій та четвертий поверхи через руйнування обслідувати будуть ще завтра, залишається лише сподіватися, що під руїнами більше нема постраждалих. Двір клініки засипаний паперами, шаром скла, облицовочною плиткою та уламками заліза. Його збирають до купи, аби з’ясувати, чим саме пошкоджено лікарню та вбито людей. У дворі, закриваючи обличчя руками, плаче чоловік. Я не можу відвести очі від червоної калюжі з жіночою білизною, поки нарешті усвідомлюю, що то кров, а власниці тієї білизни вже нема серед живих…»

Жертви у Києві – цифри від ДСНС

Внаслідок вчорашньої ворожої атаки по Києву загинули 27 осіб, серед них 4 дитини, 117 – постраждали, 7 осіб врятовано.

Досі триває ліквідація наслідків на 3 локаціях. На місцях подій залучено 377 рятувальників та 76 одиниць техніки ДСНС.

Сьогодні у Києві день жалоби за загиблими. Також день жалоби – у Кривому Розі – там загинуло 10 людей внаслідок удару по промисловому підприємству.