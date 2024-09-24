В Україні сім’ям загиблих захисників віплачується одноразова грошова допомога в сумі 15 млн гривень. Кабмін спростив процедуру одержання виплат.

Кабінет міністрів України затвердив нову редакцію Порядок призначення та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності деяких категорій осіб відповідно до закону “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука в Telegram.

Зокрема, передбачено, що заявники подаватимуть до Міністерства у справах ветеранів заяву про призначення та виплату одноразової грошової допомоги.

При цьому заява може подаватися через центр надання адміністративних послуг ЦНАП, а за технічної можливості (впровадження електронного кабінету), таку заяву можливо буде подати в електронній формі засобами Порталу Дія або Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Грошова допомога сім’ям загиблих захисників – в Україні спростили процедуру виплат

Встановлено також, що рішення про призначення та виплату одноразової грошової допомоги буде прийматися Мінветеранів, а кошти одноразової грошової допомоги будуть перераховуватись Мінветеранів на банківський рахунок одержувача.

Постановою визначаються повноваження Мінветеранів щодо призначення та виплати одноразової грошової допомоги, координації взаємодії центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, у тому числі центрів надання адміністративних послуг.

Як повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, цю постанову було ухвалено Кабміном відповідно до закону, який набув чинності ще 4 квітня.

Як відомо після початку війни Кабінет міністрів ухвалив рішення про виплати одноразової грошової допомоги у 15 млн гривень за смерть військових їхнім родинам.

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