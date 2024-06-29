Коментуючи наслідки ворожого удару по Дніпру, президент Володимир Зеленський заявив, що «все робиться для з’ясування усіх обставин», і додав, що «готуються рішення для захисту людей».

Про це Володимир Зеленський розповів у вечірньому відеозверненні 29 червня, передають «Новини України – НСН».

«Ще не відома доля кількох людей. Усе робиться, щоб з’ясувати всі обставини, усі деталі. І обов’язково росія відповідатиме за цей терор проти України. Ми готуємо нові рішення заради нашої сили й заради захисту наших людей», — зазначив Зеленський, не вказавши подробиць.

Готуються рішення для захисту людей – Зеленський після ворожого удару по Дніпру

Окупанти здійснили ракетний удар по Дніпру ввечері 28 червня. Влучили у багатоповерхівку – зруйновано 4 поверхи.

В ніч на 29 червня тривала рятувальна операція на місці обстрілу. На ранок, 29 червня, було відомо, що 1 людина загинула, є 12 постраждалих.

Станом на вечір 29 червня відомо про 13 постраждалих, серед яких — немовля та вагітна жінка.

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