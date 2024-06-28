Окупанти вдарили ракетою по Дніпру 28 червня. Внаслідок удару пошкоджена багатоповерхівка, попередньо є поранені. Що відомо?

Росіяни здійснили ракетний удар по Дніпру. Внаслідок атаки є влучання в багатоповерхівку.

«Новини України – НСН» розповідають, що відомо.

Ворог вдарив ракетою по Дніпру, зруйнував багатоповерхівку – що відомо

Голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак повідомив, що внаслідок ракетної атаки по місту Дніпро пошкоджена дев’ятиповерхівка. Там руйнування кількох поверхів.

Попередньо, є поранені.

Голова облради Микола Лукашук і низка Телеграм-каналів оприлюднили моторошні відео з місця удару. За даними Лукашука, зруйновано 4 поверхи.

У Дніпрі перекрито рух вулицями, що розташовані поруч з місцем удару. Рух на ділянках ускладнено. також призупинили роботу електротранспорту — повідомляє “Суспільне”.

ДСНС та поліція розгортають рятувальну операцію на місці ракетної атаки по Дніпру.

Оновлено о 19.58:

У МВС повідомили про одного загиблого та пʼятьох поранених у Дніпрі. Рятувальники розбирають завали. У квартирах залишаються заблоковані люди.

Одного чоловіка надзвичайники врятували з автомобіля – потерпілого засипало частинами понівеченого будинку.

Також повідомляється, що у Дніпрі серед постраждалих 7-місячне немовля. Дівчинка отруїлася продуктами горіння.

Оновлено 21.10:

Кількість постраждалих збільшилась до 9, — ОВА

Попередньо двоє людей не виходять на звʼязок. Пошуково-рятувальна операція триває.

Оновлено 21.16:

За даними ДСНС, у пошкодженому через удар по Дніпру під’їзді проживали 97 людей

Серед них на зв’язок не виходить лише один.

Психологи ДСНС надали допомогу 10 людям. Локалізовано пожежу на загальній площі 50 кв. м. Роботи тривають.

Новина доповнюється.

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