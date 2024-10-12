12 жовтня Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів нараду з командирами підрозділів безпілотних систем. Військові висловили свої пропозиції щодо розвитку спроможностей підрозділів безпілотних авіаційних комплексів. В результаті наради були ухвалені рішення щодо використання дронів на фронті.
Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Олександра Сирського.
Нарада відбулася у закритому форматі відеоконференцзв’язку. Командування підбило підсумки спільної роботи.
Головком ЗСУ ухвалив важливі рішення щодо використання дронів на фронті
Сирський зазначив, що заслухав:
- доповідь командувача Сил безпілотних систем ЗСУ полковника Вадима Сухаревського щодо формування визначених підрозділів, а також результатів застосування дронів у районах виконання бойових завдань.
- доповіді керівників структурних підрозділів видів і родів Збройних Сил та інших складових Сил оборони України щодо розвитку спроможностей підрозділів безпілотних авіаційних комплексів.
Командири конкретних полків і батальйонів мали змогу поділитися досвідом та висловити свої пропозиції.
“Визначив конкретні задачі з прискорення розвитку цього роду сил, нарощування чисельності підрозділів БпАК, реагування на нові виклики з боку ворога та впровадження на полі бою передових технологічних розробок”, – зауважив Сирський.
Він підкреслив позитивну динаміку ураження і знищення ворожих цілей ударними дронами за підсумками вересня.
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