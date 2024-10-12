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Тег:
Війна

Головком ЗСУ ухвалив важливі рішення щодо використання дронів на фронті

Автор -
Журналіст
Головком ЗСУ ухвалив важливі рішення щодо використання дронів на фронті

12 жовтня Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів нараду з командирами підрозділів безпілотних систем. Військові висловили свої пропозиції щодо розвитку спроможностей підрозділів безпілотних авіаційних комплексів. В результаті наради були ухвалені рішення щодо використання дронів на фронті.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Олександра Сирського.

Нарада відбулася у закритому форматі відеоконференцзв’язку. Командування підбило підсумки спільної роботи.

Головком ЗСУ ухвалив важливі рішення щодо використання дронів на фронті

Головком ЗСУ ухвалив важливі рішення щодо використання дронів на фронті

Головком ЗСУ ухвалив важливі рішення щодо використання дронів на фронті

Головком ЗСУ ухвалив важливі рішення щодо використання дронів на фронті

Сирський зазначив, що заслухав:

  • доповідь командувача Сил безпілотних систем ЗСУ полковника Вадима Сухаревського щодо формування визначених підрозділів, а також результатів застосування дронів у районах виконання бойових завдань.
  • доповіді керівників структурних підрозділів видів і родів Збройних Сил та інших складових Сил оборони України щодо розвитку спроможностей підрозділів безпілотних авіаційних комплексів.

Командири конкретних полків і батальйонів мали змогу поділитися досвідом та висловити свої пропозиції.

“Визначив конкретні задачі з прискорення розвитку цього роду сил, нарощування чисельності підрозділів БпАК, реагування на нові виклики з боку ворога та впровадження на полі бою передових технологічних розробок”, – зауважив Сирський.

Він підкреслив позитивну динаміку ураження і знищення ворожих цілей ударними дронами за підсумками вересня.

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