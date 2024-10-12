12 жовтня Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів нараду з командирами підрозділів безпілотних систем. Військові висловили свої пропозиції щодо розвитку спроможностей підрозділів безпілотних авіаційних комплексів. В результаті наради були ухвалені рішення щодо використання дронів на фронті.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Олександра Сирського.

Нарада відбулася у закритому форматі відеоконференцзв’язку. Командування підбило підсумки спільної роботи.

Головком ЗСУ ухвалив важливі рішення щодо використання дронів на фронті

Сирський зазначив, що заслухав:

доповідь командувача Сил безпілотних систем ЗСУ полковника Вадима Сухаревського щодо формування визначених підрозділів, а також результатів застосування дронів у районах виконання бойових завдань.

доповіді керівників структурних підрозділів видів і родів Збройних Сил та інших складових Сил оборони України щодо розвитку спроможностей підрозділів безпілотних авіаційних комплексів.

Командири конкретних полків і батальйонів мали змогу поділитися досвідом та висловити свої пропозиції.

“Визначив конкретні задачі з прискорення розвитку цього роду сил, нарощування чисельності підрозділів БпАК, реагування на нові виклики з боку ворога та впровадження на полі бою передових технологічних розробок”, – зауважив Сирський.

Він підкреслив позитивну динаміку ураження і знищення ворожих цілей ударними дронами за підсумками вересня.

Ще новини України: Україна представила план перемоги та заручилася допомогою на рекордну суму – підсумки візиту Зеленського до США