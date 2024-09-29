У Збройних Силах України підбили підсумки діяльності у вересні 2024 року. Головнокомандувач Олександр Сирський визначив ключові завдання і пріоритети ЗСУ на наступний місяц.

Про це повідомляють “Новини України – НСН”.

“Захід під керівництвом головнокомандувача ЗС України провели з використанням закритої мережі відеоконференцзв’язку за участю командувачів видів, окремих родів, угруповань військ та начальників органів військового управління”, – йдеться у повідомленні.

Головнокомандувач Сирський визначив ключові завдання і пріоритети ЗСУ на жовтень

Присутні розглянули низку актуальних питань, зокрема: мобілізаційні аспекти, посилення ефективності управління діями військ, підвищення якості підготовки воїнів, необхідність оперативного узагальнення та врахування бойового досвіду та нарощування результативності ураження противника.

Крім того, визначені посадові особи Генерального штабу доповіли аналіз виконання оперативних завдань за напрямами діяльності, проблемні питання та шляхи їх вирішення.

Джерело: ostro.org

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