Генштаб ЗСУ скоротять на 60% – подробиці

Генштаб ЗСУ скоротять на 60%. Повідомляється, що за рахунок вивільненого особового складу доукомплектують органи управління оперативного та тактичного рівнів.

Генеральний штаб ЗСУ після функціонального обстеження ухвалив рішення щодо оптимізації штатної чисельності.

Про це заявив начальник Головного управління оборонного планування Генштабу ЗСУ, бригадний генерал Євгеній Острянський, передають Новини України – НСН.

За словами Острянського, реформа Генштабу ЗСУ дозволить посилити ті структури, які безпосередньо здійснюють управління угрупованнями військ.

“Структура, це перш за все баланс між необхідністю реагування на загрози і можливостями держави щодо утримання і, насамперед, розвитку Збройних сил”, – сказав Євгеній Острянський.

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Також він поінформував, що у лютому-березні цього року в Генштабі проведено функціональне обстеження, за результатами якого ухвалено рішення щодо оптимізації штатної чисельності деяких структурних підрозділів та органів військового управління.

Він пояснив, що цей процес включає розформування низки військових організаційних структур, формування нових, а також проведення оптимізації уже існуючих. Зазначені заходи дозволять усунути дублювання функцій, а також зменшити штатну чисельність на 60%.

“За рахунок вивільненого особового складу планується доукомплектувати органи управління оперативного та тактичного рівнів, а також бойові військові частини. Це, в свою чергу, дасть змогу здійснювати ротації підрозділів, які тривалий час виконують бойові завдання в зоні бойових дій. Ми розуміємо, що в умовахвійни в першу чергу повинні посилюватися ті структури, які безпосередньо здійснюють управління угрупованнями військ”, — підкреслив Острянський.

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