В Україні хочуть запровадити експериментальний проєкт “Електронний пенсійний калькулятор”. Це необхідно в контексті пенсійної реформи та запровадження накопичувальної пенсії.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на проєкт постанови Кабміну, розміщений для обговорення на сайті ФПУ.

Як працюватиме калькулятор

“Електронний пенсійний калькулятор” буде створений для інформування застрахованих осіб про прогнозні розміри їх пенсій та про можливі шляхи впливу на збільшення пенсійної виплати в майбутньому.

Згідно з проєктом, електронний пенсійний калькулятор – програмне забезпечення, за допомогою якого здійснюється оцінка пенсійних прав застрахованих осіб і пенсіонерів, та обрахунку прогнозних розмірів пенсій, додаткових соціальних виплат, а також інших складових пенсійної виплати.

Цей інструмент забезпечує можливість обрахунку пенсійних прав та пенсійних виплат виходячи з наявної інформації про застраховану особу / пенсіонера, а також надає можливість обрахунку прогнозних пенсійних прав і розміру пенсійних виплат виходячи із можливого збільшення сум сплачених страхових внесків та / або збільшення періоду сплати таких внесків (страхового стажу), та / або відстрочення часу призначення пенсії.

Результат обчислення засобами електронного пенсійного калькулятора є прогнозною оцінкою, використовується в інформаційних цілях та не створює підстав для виплати пенсії в обчисленому розмірі.

Електронний пенсійний калькулятор – українці зможуть розрахувати розмір майбутньої пенсії

Використання в електронному пенсійному калькуляторі відомостей про фізичну особу, що обробляються про неї в інформаційно-комунікаційній системі Пенсійного фонду України, здійснюється у разі, якщо особа пройшла електронну ідентифікацію та автентифікацію.

Обґрунтування проєкту

Як зазначається в пояснювальній записці, Міністерством соціальної політики України розроблено проєкт концепції реформування системи пенсійного забезпечення та законопроєкти про впровадження накопичувальної системи пенсійного забезпечення та про реформу солідарної пенсійної системи.

“Реформування солідарної системи пенсійного забезпечення має на меті підвищити її прозорість та справедливість, та забезпечити пряму кореляцію між рівнем внесків, які громадяни сплачують в пенсійну систему, та розміром їхньої пенсії. З метою опрацювання шляхів подальшого реформування системи пенсійного забезпечення розроблено цей проєкт акта”, – йдеться в документі.

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