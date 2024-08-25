З липня 2024 року Пенсійний фонд України призначає нові виплати. Раніше цими видами допомоги займалися інші органи. Розповідаємо про це детальніше.

Попри війну, українці продовжують отримувати пенсії та соціальні виплати. З 1 липня відповідно до постанови Кабміну від 27 грудня 2023 р. №1396 було розширено повноваження Пенсійного фонду України в частині призначення та здійснення деяких видів виплат.

Які нові виплати призначає Пенсійний фонд України з липня 2024 року

Фахівці «Юридичного порадника для ВПО» розповіли, за якими виплатами відтепер слід також звертатися до органів ПФУ.

Це:

виплати соціальної допомоги особам, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, на безоплатне поховання або відшкодування витрат на поховання і спорудження на могилах померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, надгробка за встановленим Кабміном зразком, а також на виплату одноразової допомоги дружині (чоловіку) і дітям (віком до 18 років) померлих осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;

одноразова грошова винагорода особам, яким надано звання Герой України за здійснення визначного геройського вчинку;

виплати щомісячної грошової виплати деяким категоріям громадян з числа осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною і брали безпосередню участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, та членам сімей загиблих (померлих) громадян з числа осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

здійсненням разової грошової виплати до Дня Незалежності України;

виплати довічних державних стипендій учасникам бойових дій у період Другої світової війни 1939-1945 років, громадянам України, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність, та особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

виплати довічних державних стипендій громадянам України, які рятували євреїв на території України під час Голокосту у роки Другої світової війни та удостоєні Ізраїльським інститутом катастрофи і героїзму національного меморіалу Катастрофи (Голокосту) і Героїзму “Яд ва-Шем” звання Праведника народів світу або Єврейською Радою України – звання Праведника України чи Праведника Бабиного Яру;

виплати одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р., та особам, які отримали тілесні ушкодження, побої, мордування під час участі в зазначених акціях;

виплати одноразової грошової допомоги за шкоду життю та здоров’ю, завдану працівникам об’єктів критичної інфраструктури, державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування внаслідок військової агресії РФ проти України.

До 1 липня ці виплати здійснювали органи соціального захисту населення.

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