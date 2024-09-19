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Грошова допомога пенсіонерам на прифронтових територіях: чи подовжили виплати

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Грошова допомога пенсіонерам на прифронтових територіях: чи подовжили виплати

Грошова допомога пенсіонерам на прифронтових територіях надається від ВПП ООН за підтримки Мінсоцполітики та Пенсійного фонду. Проєкт підтримки вразливих категорій населення було запущено у серпні 2023 року. Розповідаємо, чи продовжили виплати і на скільки.

Грошова допомога пенсіонерам на прифронтових територіях: хто її отримує

Виплати призначаються пенсіонерам, які:

  • отримують пенсію в розмірі меншому за 3250 грн (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації, щомісячної компенсаційної виплати, щомісячної компенсації у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших доплат до пенсій, установлених законодавством);
  • проживають на територіях активних або можливих бойових дій (за переліком, визначеним наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 № 309).

В яких областях реалізується проєкт

Виплата додаткової грошової допомоги від ВПП ООН здійснюється  пенсіонерам, які проживають у регіонах активних або можливих військових дій:

  • Дніпропетровської;
  • Донецької;
  • Запорізької;
  • Луганської;
  • Миколаївської;
  • Сумської;
  • Харківської;
  • Херсонської;
  • Чернігівської областей.

Ці території визначені згідно з наказом Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 № 309 “Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією“.

Який розмір виплати

Розмір виплати від ВПП ООН — це сума, що дорівнює різниці між 3250 грн та сумою пенсії, яку пенсіонер, який відповідає усім вимогам, отримує зараз.

Грошова допомога пенсіонерам на прифронтових територіях: чи подовжили виплати

Чи продовжили виплати і на скільки

Додаткову виплату від ВПП ООН пенсіонерам, які живуть в зоні бойових дій та мають низькі пенсії, продовжили до кінця 2024 року.

Таким чином, усі, хто має право на цю допомогу, отримуватимуть виплати протягом вересня, жовтня, листопада і грудня 2024 року.

Чи продовжать виплати у наступному році, наразі невідомо.

Період, протягом якого надається щомісячна додаткова грошова допомога від ВПП ООН, залежить від фінансування проєкту.

Чи потрібно кудись звертатися для отримання допомоги

Перелік одержувачів виплат визнається з урахуванням інформації, що міститься в базах даних Пенсійного фонду України.

Виплата допомоги проводиться без звернення особи до ВПП чи до Пенсійного фонду України.

Способи виплати допомоги

Виплата додаткової грошової допомоги проводиться:

  • для пенсіонерів, які отримують пенсії на банківську картку шляхом перерахування коштів, – на їх банківські рахунки;
  • для  пенсіонерів, які отримують пенсію через АТ “Укрпошта“, – з січня 2024 року шляхом виплати  через відділення АТ “Укрпошта“.

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Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

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