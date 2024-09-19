Грошова допомога пенсіонерам на прифронтових територіях: чи подовжили виплати

Грошова допомога пенсіонерам на прифронтових територіях надається від ВПП ООН за підтримки Мінсоцполітики та Пенсійного фонду. Проєкт підтримки вразливих категорій населення було запущено у серпні 2023 року. Розповідаємо, чи продовжили виплати і на скільки.

Грошова допомога пенсіонерам на прифронтових територіях: хто її отримує

Виплати призначаються пенсіонерам, які:

отримують пенсію в розмірі меншому за 3250 грн (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації, щомісячної компенсаційної виплати, щомісячної компенсації у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших доплат до пенсій, установлених законодавством);

проживають на територіях активних або можливих бойових дій (за переліком, визначеним наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 № 309).

В яких областях реалізується проєкт

Виплата додаткової грошової допомоги від ВПП ООН здійснюється пенсіонерам, які проживають у регіонах активних або можливих військових дій:

Дніпропетровської;

Донецької;

Запорізької;

Луганської;

Миколаївської;

Сумської;

Харківської;

Херсонської;

Чернігівської областей.

Ці території визначені згідно з наказом Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 № 309 “Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією“.

Який розмір виплати

Розмір виплати від ВПП ООН — це сума, що дорівнює різниці між 3250 грн та сумою пенсії, яку пенсіонер, який відповідає усім вимогам, отримує зараз.

Чи продовжили виплати і на скільки

Додаткову виплату від ВПП ООН пенсіонерам, які живуть в зоні бойових дій та мають низькі пенсії, продовжили до кінця 2024 року.

Таким чином, усі, хто має право на цю допомогу, отримуватимуть виплати протягом вересня, жовтня, листопада і грудня 2024 року.

Чи продовжать виплати у наступному році, наразі невідомо.

Період, протягом якого надається щомісячна додаткова грошова допомога від ВПП ООН, залежить від фінансування проєкту.

Чи потрібно кудись звертатися для отримання допомоги

Перелік одержувачів виплат визнається з урахуванням інформації, що міститься в базах даних Пенсійного фонду України.

Виплата допомоги проводиться без звернення особи до ВПП чи до Пенсійного фонду України.

Способи виплати допомоги

Виплата додаткової грошової допомоги проводиться:

для пенсіонерів, які отримують пенсії на банківську картку шляхом перерахування коштів, – на їх банківські рахунки;

для пенсіонерів, які отримують пенсію через АТ “Укрпошта“, – з січня 2024 року шляхом виплати через відділення АТ “Укрпошта“.

Можливо, вам також буде цікаво: Одноразова грошова допомога до Дня Незалежності: що робити тим, хто не встиг подати заявку