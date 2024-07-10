Держприкордонслужба зупинила групу з 23 ухилянтів, які намагалися вибратися за кордон на зерновозі.

Група з 23 людей незаконно намагалася перебратися до Молдови. Вартість “послуги” для ухилянтів складала до 16 тисяч доларів.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України, передають “Новини України – НСН”.

“Екскурсія” на зерновозі: чергова партія з 23 порушників намагалася пробратися за кордон”, — йдеться в повідомленні.

Працівники ДПСУ додали, що групу чоловіків до прикордоння на зерновозі підвіз поплічник організатора незаконної схеми.

“Далі до Молдови вони мали йти пішки. За переправу всі заплатити від 5 000 до 16 000 доларів. Однак прогулянка тривала не довго: прикордонники затримали “туристів”, — наголосили в Держприткордонслужбі.

На всіх чоловіків прикордонники склали адміністративні протоколи, коло причетних до схеми осіб наразі встановлюється.

“Екскурсія” на зерновозі: чергова партія з 23 ухилянтів намагалася виїхати за кордон (відео)

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