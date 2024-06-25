Рекордну кількість ухилянтів затримали на кордоні: 47 чоловіків намагалися втекти з України

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, передають Новини України – НСН.

Прикордонники Подільського загону спільно з оперативниками Південного регіонального управління ДПСУ, співробітниками СБУ та слідчими ДБР, під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури, ліквідували ще один канал незаконного переправлення осіб через кордон. Заходи проводились в рамках відкритого кримінального провадження за ст.332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України»

В ході реалізації оперативної інформації в селі Обжили Подільського району правоохоронці зупинили «кортеж» у складі 4-х мікроавтобусів разом з супроводжуючим попереду позашляховиком з водієм та пасажиром.

Усього фігуранти кримінальної справи намагались доставити до державного кордону 47 чоловіків призовного віку з Київської, Харківської, Дніпропетровської, Рівненської, Миколаївської, Херсонської та Одеської областей.

Як було встановлено, збір «клієнтів» ділками здійснювався за допомогою телеграм-каналів та телеграм-акаунтів. Гроші їм перераховувались на різні криптогаманці, а ціна послуги складала від 5 тисяч до 18,5 тисяч доларів США з однієї особи. Деякі довірливі користувачі послуг платили одразу, а деякі встигли заплатити аванс у половину вартості заявленої суми. При цьому будь-яких гарантій від незаконних перевізників вони не мали. Буси не були пристосовані для перевезення – чоловіки їхали на матрацах, прямо на підлозі, близько 100 км.

Наразі тривають слідчі дії, транспортні засоби та предмети, що можуть бути доказом протиправної діяльності, вилучені.

Організатору та пособникам вручено підозри за фактом вчинення ними злочину, відповідальність за яке передбачена ст.332 КК України.

Щодо «клієнтів» незаконної подорожі складені протоколи про адміністративні правопорушення за 204-1 КУпАП, справи скеровано до суду.

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