У першому кварталі 2023 року в Україні ДТП з потерпілими найчастіше відбувалися через те, що водії перевищували дозволену швидкість

Про це йдеться у новому звіті Опендатабот. Про це розповідає НСН з посиланням на TODAY.UA.

З січня по березень 2023 року на українських дорогах зареєстрували 4539 ДТП з потерпілими. Це у 1,5 раза більше, ніж за аналогічний період 2022 року.

39,4% дорожніх аварій з потерпілими у першому кварталі 2023 року в Україні сталися через перевищення водіями дозволеної швидкості, 18,9% ДТП – через порушення правил маневрування, 9,6% ДТП – через порушення правил проїзду пішохідних переходів, 7,6% ДТП – через порушення правил проїзду перехресть, 5,5% – через переход пішоходами дороги у недозволеному місці, 4,5% ДТП – через недотримання водіями безпечної дистанції, а 3,6% ДТП – з вини п’яних водіїв.

42% загиблих у ДТП у першому кварталі 2023 року – пішоходи. За цей період на українських дорогах загинули 273 пішоходи. Найчастіше пішоходи потрапляли у ДТП у Львівській області, а також у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

ДТП з потерпілими в Україні – стала відома головна причина аварій

Найчастіше ДТП на українських дорогах трапляються внаслідок зіткнення транспортних засобів. Через це з січня до березня 2023 року сталося 1 675 дорожніх аварій. Також ДТП часто трапляються через наїзд на пішохода, на перешкоду.

Нагадаємо, кількість ДТП із пішоходами значно збільшилася восени 2022 року після того, як російські окупанти посилили ракетні обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури. Через проблеми з електроенергією у багатьох містах у темний час доби не горіли ліхтарі. Внаслідок цього пішоходи стали частіше потрапляти в дорожні аварії.

У зв’язку з цим у Верховній Раді зареєстрували законопроект №8156, який передбачає введення штрафу пішоходам за пересування у темний час доби або в умовах поганої видимості проїжджою частиною або узбіччям без світлоповертаючих елементів. Але у лютому 2023 року цей проект закону зняли з розгляду ВР.

Також поліція зараз веде боротьбу з любителями швидкості та дріфту. Правоохоронці разом із представниками військкоматів проводять рейди, під час яких вручають повістки любителям швидкості та дрифту.

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