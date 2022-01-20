Нова пошта запустила нову послугу для мандрівників. Це доставка валізи за один день. Скільки коштує сервіс і скільки триватиме акція

Поштовий оператор Нова пошта позбавить мандрівників в Україні необхідності носити важку ручну поклажу під час поїздок. Послуга з доставки валіз за один день дозволить насолоджуватися поїздкою та не хвилюватися за транспортування речей. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Прес-служба компанії Нова пошта зробила оголошення у Facebook. Завдяки новій послузі у мандрівників в Україні з’явилася можливість надіслати валізи поштою. Вартість сервісу складе 120 гривень, сумки та валізи можна надіслати Новою поштою, а наступного дня забрати їх у пункті призначення.

“У ці снігові хуртовини і -10° на вокзал із валізою? Ти серйозно? Хапай лайфхак, як більше не запарюватись… Тільки 120 грн. за доставку – і ти мандруєш легко, бо про перевезення речей дбаємо ми”, – повідомляє Нова пошта.

Акція на послугу з транспортування валіз продовжиться з 17 січня до 31 березня 2022 року. Відправки з типом відправлення “Посилання” вагою до 30 кг (фактичною або об’ємною) здійснюватимуться за тарифом 120 гривень.

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