Компанія Нова пошта натякнула про свою схожість із супергероями. Поштовий оператор запустив послугу доставка “день у день”. В рамках цієї послуги посилки дивним чином доставляються протягом одного дня

До одного з найзручніших та найкорисніших сервісів Нова пошта вже встигла підключити 120 міст України. Щоб одержувач зміг забрати свою посилку у відділенні у день відправлення, її необхідно встигнути оформити до 12 години дня.

Далі відбуватиметься справжня магія, щоб українці змогли отримувати свої посилки майже одразу після відправлення. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

“Ми не намагаємося копіювати супергероїв, чесно! І не дивись на нас так. Те, що ми теж носимо червоне і доставляємо того ж дня містом, все одно нічого не означає ⚡️ Наша доставка щодня вже в 120 містах України Надсилаєте посилку до 12:00, це просто магія – адресат отримує її в той же день ✨”, – йдеться у повідомленні на сторінці Нової пошти у Фейсбук.

Послуга “день у день” поширюється на доставку посилок між відділеннями Нової пошти в одному місті. Це дуже зручно, і дозволяє економити багато часу як звичайним жителям, так і бізнесу.

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