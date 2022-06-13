Для громадян, які не служили, передбачено особливий порядок проходження служби

В Україні продовжується загальна мобілізація. Президент продовжив її термін до 23 серпня. Призвати на службу можуть навіть громадян, які ніколи не служили в армії. Але для них передбачено особливий порядок проходження служби

Про те, як вчинять із мобілізованими громадянами, які ніколи не служили, розповів apostrophe. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Усіх військовозобов’язаних громадян можуть призвати. Проте співробітники центрів комплектації (тих самих військкоматів) запевняють, що перевага надається людям із високою громадянською мотивацією, які готові захищати Батьківщину і знають, навіщо вони в армії. При цьому, звичайно, добре, якщо ця людина свого часу отримала непогану армійську підготовку.

Якщо ж мобілізований чоловік служив в армії давно і після цього до зброї взагалі не торкався, одразу на передову його не відправлять.

Спочатку він буде направлений на перепідготовку або в навчальний центр, або на курси підвищення кваліфікації при вишах (останнє стосується офіцерів запасу, які свого часу здобули армійську спеціальність у виші на військовій кафедрі).

Те саме стосується і громадян, які ніколи не служили в армії. Хтось у мирний час був визнаний обмежено придатним, а комусь просто вдалося “відкосити”, оскільки раніше, у мирний час, держава не наполягала на тому, щоби кожен юнак неодмінно відслужив в армії.

Тепер і для таких громадян знайдеться застосування. Щоправда, спочатку їх відправлять до навчальних центрів, де вони проходитимуть військову підготовку. Там їх готуватимуть за певними військовими спеціальностями – залежно від отриманої ними раніше мирної кваліфікації, стану здоров’я та багатьох інших факторів.

Звичайно, у воєнний час тривалість підготовки армійських кадрів набагато коротша, ніж у мирний час. Ніхто не триматиме призовників по півроку у навчальному центрі. На підготовку дається два-максимум три тижні. І далі – зі зброєю в стрій.

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