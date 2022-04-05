Незабаром почнеться третій етап загальної мобілізації в Україні: кому прийде повістка

В Україні проходить загальна мобілізація, яку було оголошено президентом ще в перший день війни. У ході загальної мобілізації на військову службу призивають дедалі більше українців. Мобілізація проходитиме в чотири етапи. Незабаром розпочнеться третій

Мабуть, немає сьогодні жодного українця, якого би питання про загальну мобілізацію залишило байдужим. Багатьох громадян, які не служили в армії, непокоїть, що їх можуть відправити на передову без підготовки.

Проте, в Міноборони запевнили: без підготовки на фронт нікого не відправлять. Спочатку всіх навчать військовому ремеслу. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Кого призивають у військо зараз?

Закон “Про мобілізацію” вийшов 3 березня. Фактично, загальна мобілізація стартувала з цього дня і триватиме 90 днів. Вона проходитиме в чотири етапи.

На першому етапі були призвані всі колишні військовослужбовці віком до 40 років, які мають нещодавній бойовий досвід, і які служили за контрактом або були мобілізовані після 2014 року.

Другий етап мобілізації триває зараз. У ході цього етапу призивають військовозобов’язаних громадян, які служили до 2014 року на строковій службі або на контракті, але після 2014 року їм не доводилося воювати. Нині у нашій країні закінчується саме цей етап.

Далі розпочнуть третій етап. Тоді почнуть призивати так званий мобілізаційний резерв. До нього належать військовозобов’язані українці, які свого часу здобули військову спеціальність на військових кафедрах вишів. Вони мають офіцерські звання та перебувають у запасі.При цьому їх не призивали під час попередніх мобілізацій.

Після цього настає останній, четвертий етап мобілізації. У цей етап призиватимуть усіх громадян, які не мають вікових та фізичних обмежень до військової служби. На цьому етапі мобілізують навіть тих, хто ніколи не служив у війську.

Чи можуть тих, хто ніколи не служив, одразу відправити на фронт?

Це питання непокоїть дуже багатьох. Ні, не можуть, запевнили у Міноборони. Усіх громадян, які раніше не проходили службу в армії, відправлять на підготовку до навчальних центрів ЗСУ. І лише після навчальних центрів їх уже можуть відправити на передову.

Щоправда, при цьому в Міноборони одразу попередили, що у воєнний час підготовка за армійськими спеціальностями у навчальних центрах триватиме від 7 до 20 днів – залежно від спеціальності. І все – боєць для фронту готовий.