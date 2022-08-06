Для фрілансерів в Україні змінили правила роботи: що нового у законі

Верховна Рада ухвалила ухвалила закон, який стосується нестандартних форм зайнятості. Що зміниться для фрілансерів і працедавців

18 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 5161, який стосується нестандартних форм зайнятості. У народі цей документ більш відомий, як «закон про фрилансерів». що зміниться для працівників для працедавців. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті finance.ua.

Хто такі фрилансери та скільки вони заробляють

Фрилансери – працівники вільного найму, які самі шукають проєкти та можуть одночасно працювати на різних замовників.

З фрилансерами не укладають довгостроковий договір, а наймаються вони лише для виконання певного переліку робіт поза штатом.

В Україні фрилансерами зазвичай називають людей, які виконують будь-яку роботу віддалено через інтернет.

Найпопулярніші напрямки фрилансу:

IT-галузь;

дизайн;

копірайтинг.

За підсумками 2021 року, відповідно до даних сервісу Freelancehunt, в Україні на фрилансі працювали 776 тис. людей. Сумарно за рік вони заробили 470 млн грн.

Загалом Україна перебуває в топ-5 країн за темпами зростання фріланс-індустрії. Принаймні так було до повномасштабної війни, яку розв’язала росія 24 лютого.

До чого тут закон

Закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання деяких нестандартних форм зайнятості”, який на розгляді парламенту перебував з лютого 2021 року, передбачає введення нової особливої форми трудового договору – договору з нефіксованим робочим часом, що, по суті, легалізує роботу фрилансерів.

«Ми хотіли вивести такі трудові відносини з-під тиску КЗоТу», – пояснює голова комітету соціальної політики ВР Галина Третьякова.

Чинний Трудовий кодекс дістався нам у спадок від радянської влади. Він орієнтований на великі державні підприємства, а не на бізнес.

«Роботодавець не повинен платити штраф за те, що договір не оформлений за стандартами Трудового кодексу», – наголошує депутатка.

За її словами, новоухвалений закон насамперед розрахований на домогосподарства, IT-галузь, людей, які залучені в інтелектуальній праці, пов’язані з авторським правом, та тих, хто отримує роялті.

Що змінює Закон «Про фрилансерів»

Залучати на роботу фрилансерів зможуть малі та середні підприємства, які мають не більше 250 працівників.

Розмір зарплати працівника, з яким укладається договір з нефіксованим робочим часом, не може перевищувати 52 тис. грн, тобто восьми мінімальних зарплат (наразі мінімальна зарплата в Україні – 6 500 грн. – Ред.).

Такий договір передбачає, що працедавець самостійно визначатиме час залучення працівника до виконання роботи та її обсяг.

Зарплата виплачується за фактично відпрацьований час, але не менше 32 годин протягом календарного місяця.

Якщо фрилансер працював менш як 32 годин на місяць, працедавцю байдуже доведеться заплатити йому в межах цієї норми.

Максимальна кількість робочого часу для виконання роботи не може перевищувати 40 годин на тиждень, а кількість робочих днів – шести.

Фрилансер може відмовитися від виконання роботи, якщо роботодавець вимагатиме працювати поза межами базових днів і годин.

Кількість трудових договорів з нефіксованим робочим часом в одного роботодавця не може перевищувати 10% від загальної кількості трудових договорів на підприємстві.

Однак це обмеження не стосується юридичних осіб і ФОПів, які використовують працю менше ніж 10 співробітників – вони можуть укладати не більше одного трудового договору з нефіксованим робочим часом.

Роботодавець не може заборонити фрилансеру виконувати роботу за іншими трудовими договорами.

Соціальні гарантії для фрилансерів

Договори з нефіксованим робочим часом – альтернатива договорам цивільноправового характеру.

У такий спосіб працівник зможе поєднувати легальну роботу в кількох роботодавців і водночас матиме базові соціальні гарантії – лікарняні, відпустки, забезпечення зарплатою тощо.

Трудовий договір з нефіксованим робочим часом за своєю юридичною природою є аналогом іноземного zero hours contract, який сьогодні використовують у Великій Британії, Бельгії, Нідерландах, Угорщині.

Zero hours contract – це тип договору між працедавцем і працівником, згідно з яким роботодавець не зобов’язаний надавати будь-який мінімальний робочий час, а працівник не зобов’язаний приймати будь-яку запропоновану роботу.

У Великій Британії близько 3% від усіх працівників працюють саме за такими договорами.

Плюси для працівника

Для працівника такий договір може бути вигідним з кількох причин. Насамперед можливістю отримувати мінімальний дохід, навіть якщо від працедавця не надходило жодних замовлень щодо роботи.

Також роботу за договором з нефіксованим робочим часом можна абсолютно легально поєднувати з роботою за іншими трудовими чи цивільноправовими договорами в інших працедавців, чи замовників.

Якщо наразі робота фрилансерів здебільшого базується на усних домовленостях із працедавцем, і в разі виникнення якихось спірних моментів, щось довести вкрай складно. Тепер фрилансери будуть більш захищеними.

Окрім того, працівник, який відпрацював на умовах трудового договору з нефіксованим робочим часом понад 12 місяців, має право звернутися до працедавця з вимогою укладення строкового або безстрокового трудового договору на умовах загальновстановленого у працедавця графіка роботи з відповідною оплатою праці.

Де шукати роботу фрилансерам

В інтернеті є багато фріланс-бірж, які об’єднують і працівників, і замовників. Вони можуть бути як українські, так і міжнародні. Ось кілька корисних посилань.

Українські платформи

freelance.ua

kabanchik.ua

freelancehunt.ua

weblancer.net

Міжнародні платформи

upwork.com

fiverr.com

contently.com

seoclerk.com

writers.work

getcredo.com

speedlancer.com

modsquad.com

zeerk.com

freeup.net

talenteum.com

Ком’юніті фрилансерів

workingnomads.com

onlinegeniuses.com

leapers.co

weekofsaturdays.com

Reddit’s Freelance Subreddit

Компанії, що працюють з фрилансерами або об’єднують їх

Make it in Ukraine

The Creative Group by Robert Half

Clearvoice

В Україні ухвалили закон про трудовий договір з нефіксованим робочим часом