Держрегулювання не допомагає – ціни на олію продовжують зростати

Держрегулювання цін на найпопулярніші соціально важливі продукти не допомагає, в Україні продовжує дорожчати олія

Спроба влади взяти під контроль збільшення вартості продуктів харчування ні до чого не привела. Ціни на олію в Україні продовжують зростати. У січні 2022 року вартість олії “Олейна” зросла майже на дві гривні порівняно з груднем 2021 року. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA

Середній цінник на продукт зазначеної марки змінився з 56,01 до 57,76 гривні за пляшку об’ємом 0,85 літра. Варто зазначити, що в середині січня 2022 року лише за тиждень соняшникова олія “Щедрий дар” зросла в ціні на 29 копійок, з 54,83 до 55,12 грн/0,87 л.

“Олейна” подорожчала на 55 копійок – з 57,21 до 57,76 грн/0,85 л. В останніх числах грудня 2021 року олію “Щедрий дар” продавали за ціною від 51,9 гривень.

Уряд України поки що не коментує причини того, що навіть після впровадження держрегулювання цін на соціально значущі продукти харчування олія продовжує дорожчати. Чи варто українським споживачам сподіватися, що зростання вартості на цей вид продукції зупиниться, теж поки що не зрозуміло.

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