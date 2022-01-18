У лютому споживачі отримають платіжки на воду з новими цінами

В Україні з 1 січня зросли тарифи на воду. Це означає, що вже у лютому споживачі отримають платіжки на воду з новими цифрами. Зокрема, вартість одного кубометра в середньому подорожчала на 5 гривень

Майже півсотні водоканалів ще у грудні 2021 повідомили про зростання тарифів. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Нацкомісія, яка регулює тарифи у сферах енергетики та комунальних послуг в Україні, дозволила підвищити тарифи на холодну воду по причині збільшення витрат на електрику, ремонти, та зарплати працівників підприємств.

Вартість кубометра холодної води зросла в усіх містах. Так, “Тернопільводоканал” встановив вартість кубометра води у січні на 7 гривень більше, ніж у грудні, – 36,696 гривень за кубометр.

Найменше вода подорожчала для клієнтів “Полтававодоканалу”, лише на гривню, – до 33,768 гривні за кубометр. Найдорожчу воду продає Запорізький облводоканал – по 54,63 гривні за кубометр. У “Бердянськводоканал” – тариф становить 47,56 грн за кубометр води.

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