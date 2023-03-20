Деяким українцям спростять призначення пенсії – ухвалено законопроект

Пенсійний фонд на тимчасово окупованих територіях часто не може виконувати своїх функцій. Ухвалено законопроект, який спростить призначення пенсії деяким українцям

Громадянам України, які проживають на тимчасово окупованих територіях спрощують призначення пенсій. Зокрема тепер виплата здійснюватиметься з дня досягнення встановленого віку.

Про це йдеться у законопроєкті №8198, за який проголосували 274 нардепи, повідомляє НСН

Ухвалено законопроект, який спростить призначення пенсії українцям на окупованих територіях

Тепер документ має підписати президент України Володимир Зеленський.

Зокрема, спрощені правила діятимуть протягом усього військового стану та ще три місяці після його закінчення. Пенсія налічуватиметься з наступного дня після:

досягнення людиною із зазначених категорій пенсійного віку (залежить від стажу, зазвичай 60 років);

встановлення інвалідності (за рішенням медексперизи).

Зазначається, що проєкт ухвалили оскільки Пенсійний фонд на тимчасово окупованих територіях часто не може виконувати своїх функцій. Крім того, на громадян позначається відсутність інтернету та мобільного зв’язку, через що вони часто не можуть вчасно подавати заяви.

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