Українцям розповіли, де можна перевірити штрафи за порушення військового обліку під час мобілізації.

Перевірити штрафи за порушення військового обліку, які накладає ТЦК, відтепер можна в Opendatabot.

Про це йдеться на сайті сервісу, передають “Новини України – НСН”.

Також там додають, що майже 12 тисяч штрафів наклав ТЦК від початку року. Це вже більше, аніж за весь 2023 рік.

“За пів року поточного року до виконавчої служби вже надійшло більше штрафів від ТЦК, аніж за весь минулий рік.11 798 штрафів за порушення правил військового обліку ТЦК передали для примусового стягнення з боржників від початку року. Це вже більше, аніж за весь минулий рік. Так, 2023 року з українців примусово стягували 10 337 подібних штрафів”, – сказано у повідомленні.

Де і як можна перевірити штрафи за порушення військового обліку – пояснення

Зазначається, що зараз третина цих штрафів вже закрита – 4 236 стягнень. Водночас 7 526 штрафів все ще стягуються з боржників.

Варто звернути увагу, що йдеться не про всі штрафи, які винесені ТЦК за порушення правил військового обліку, а лише про ті, які було передано на примусове стягнення до виконавчої служби.

“Порушників було внесено до Єдиного реєстру боржників. Через відкриття подібного виконавчого провадження може бути накладено арешт на кошти та майно боржника, за допомогою яких в подальшому погасять борг. Аби перевірити, чи не накладено штраф, перейдіть на сторінку сервісу в Опендатаботі, введіть своє ПІБ та дату народження”, – підсумували у компанії.

Ще новини України: Чи можуть поліцейські перевірити військовий квиток у водіїв