Ціна на гречку в Україні встановила новий рекорд – яка буде вартість надалі

Ціна на гречку в Україні за місяць зросла майже на 20 відсотків та встановила новий історичний рекорд. Експерти прогнозують подальше зростання вартості цього продукту

Наразі середня вартість гречаної крупи в українських супермаркетах становить 70,52 гривні за кілограм. Проте експерти кажуть, що це не межа: вже найближчим часом вона може зрости до 100 гривень.

Такий прогноз дає директор Міжнародної асоціації гречки Сергій Громовий. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

За даними порталу minfin, протягом місяця середня ціна на гречку у торгових мережах України зросла на 19%. Так, у квітні середня вартість цієї крупи становила 59,25 грн. за кілограм. А зараз, ближче до закінчення травня, супермаркети оновили ціну на гречку, встановивши її на середньому рівні 70,52 грн за кіло.

Однак цей стрибок цін далеко не останній, переконаний Сергій Громовий. Через війну в Україні, зростає вартість усього продовольства. І в цих цінових перегонах гречка зараз серед лідерів. Справа в тому, що на відміну від багатьох інших продуктів, які в країні є, її якраз в Україні бракує.

До війни вітчизняний агросектор покривав лише половину потреб населення України у гречаній крупі. Інші 50% постачань йшли до нашої країни з Росії, незважаючи на торгові обмеження, які діяли вже тоді. Проблему вирішували просто: російські постачальники відвантажували гречку казахським. А ті в Казахстані пакували її в свої пакети, і в Україну вже надходила гречка з Казахстану. Всі знали про це, але такі правила гри усіх влаштовували.

“Зараз в цілому ситуація з гречкою складна, тому що російський ринок відрізаний, поставки фактично не здійснюються (50% надходило з Росії). Тому ми живемо на своїх ресурсах, а вони обмежені”, – пояснив експерт.

Тепер, коли постачання з РФ припинилося по-справжньому, взяти гречку просто немає звідки. В Європі її не вирощують у промислових масштабах.

“У світі гречку купити ніде. Тож до нового врожаю (1 вересня) вона зникатиме з прилавків. Ми прогнозуємо, що найближчим часом ціна зросте до 100 гривень, хоча й зараз вона дуже велика”, – резюмував Громовий.

Якою буде ціна на газ після війни в Україні