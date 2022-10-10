Чим і звідки Росія завдає ударів по Україні 10 жовтня – повітряні сили ЗСУ

Росія в атаці 10 жовтня завдала ударів по Україні високоточними ракетами. Звідки їх запускають і яку відстань вони здатні подолати

Про це розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону 10 жовтня.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Українська Правда.

“Сьогодні вже маємо 83 ракети, які прилетіли по нашій державі, станом на 11.40 збито понад 43 ракети…”

Робота ППО – доволі чудові показники.

Ворог застосовує високтоточні ракети Х-101, Х-555, які запускають зі стратегічних бомбардувальників з Каспійського регіону, а також ракети “Калібр” із Чорного моря, також “Іскандер”, С-300 та “Торнадо”.

За словами Ігната, російські літаки злітають з району Астрахані залітають на північ Каспійського моря і звідти здійснюють пуски.

Речник ПС нагадав, що ракети Х-101 можуть долати відстань у 5500 кілометрів. Тому не важливо, звідки їх запускають, а важливо – як їх запускають, за яким маршрутом.

За словами Ігната, ворог намагається обманути нашу ППО, а українські зенітники роблять все можливе аби виявити ворожі повітряні цілі.

Командувач Повітряних сил Микола Олещук запевнив, що ППО працює злагоджено і протидіє ворогу.

Чому ППО не завжди вдається збити усі російські ракети – пояснення ЗСУ