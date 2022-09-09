Чому ППО не завжди вдається збити усі російські ракети – пояснення ЗСУ

Росія запускає ракети по Україні щодня. Українським силам протиповітряної оборони не завжди вдається збити усі російські ракети. З чим це пов’язано розповів Юрій Ігнат

Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, чому ППО не може збити усі ракети, випущені російськими військами.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті novyny.live.

Він пояснив, що українській ППО складно збивати ракети, які летять зі швидкістю понад три тисячі км/год.

“Нам легше збивати “Калібри”, Х-101, х-555. Плюс, вдається збивати керовані авіаційні ракети Х-59. Решта — Х-22, Х-31, ракети “Онікс”, ракети оперативно-тактичних комплексів “Іскандер” — наші засоби не можуть ефективно збивати. Ракети, які летять зі швидкістю приблизно 900 км/год — більш прийнятна мета для тих засобів, які у нас є. Ті, які летять зі швидкістю понад 3 тисячі км/год — їх складно перехоплювати нашій системі ППО”, — розповів Ігнат.

Чим можна збити “Іскандери”

За словами військового, Україні необхідно мати на озброєнні сучасні комплекси — NASAMS, IRIS-T.

“Виробники заявляють про те, що ці комплекси можуть збивати навіть “Іскандери”. Але у нас немає підтверджених результатів, тому що наша країна вперше опинилася в таких умовах, коли засобами ППО доводиться протистояти ракетним атакам”, — додав він.

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