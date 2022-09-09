Як Україні вдається захищати небо від Росії. Про унікальну систему ППО та способи її покращення розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Українські військові створили унікальну систему протиповітряної оборони. Проте її можна покращити сучасними комплексами.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає NNS.

“Оптимальний та реалістичний варіант (захисту неба – ред.) вже організований. Ми фактично створили унікальну систему протиповітряної оборони, якої немає ніде в світі”, – сказав він.

Ігнат пояснив, що військові використовують радянські засоби та різноманітні тактичні прийоми, щоб захистити небо від російських ракет.

“Розробили систему оповіщень. Протидіємо ракетам завдяки ЗРК, винищувачам і плюс ПЗРК – по всій країні розставлені люди з переносними зенітно-ракетними комплексами, які теж мають реагувати та перехоплювати ракети. Є візуальні пости спостереження”, – додав речник.

За його словами, посилити українську систему ППО можна сучасним озброєнням, до прикладу, комплексами NASAMS та IRIS-T, які обіцяли партнери.

“На жаль, тої кількості, яку нам поки планують передати, буде мало. Хоча це буде перший крок, коли партнери передадуть нам важкі комплекси ППО західного зразка”, – підкреслив Ігнат

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Надати Україні систему ППО IRIS-T обіцяла Німеччина, проте поки точного терміну передачі озброєння немає.

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