У Національн6ій службі здоров’я України пояснили, чи повинен сімейний лікар виписувати свідоцтво про смерть 24/7

Через необхідність отримати документ терміново багато хто вважає, що можна зателефонувати сімейному лікарю з питанням якнайшвидше отримати лікарське свідоцтво про смерть у будь-який час доби. Це не так.

Про це розповідає НСН з посиланням на НСЗУ.

Чи зобов’язаний сімейний лікар виписувати свідоцтво про смерть цілодобово – пояснення НСЗУ

Сімейний лікар не надає медичні послуги цілодобово і вночі має законне право відпочивати та не відповідати на телефонні дзвінки. Якщо сімейний лікар мешкає в селі, не варто стукати у двері чи вікно вночі також. Дочекайтесь хоча б восьмої ранку та зв’язуйтесь із лікарем у робочі години.

Сімейний лікар уночі не повинен виїжджати на факт реєстрації смерті. Крім того, виїзд проводиться лише за умови відсутності загроз життю та здоров’ю медичного працівника.

Детальніше про те, хто і в яких випадках видає лікарське свідоцтво про смерть можна прочитати тут: http://surl.li/krbqh.

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