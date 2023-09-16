Чи зможе РФ створити запаси ракет для того, щоб обстрілювати об’єекти енергетичної інфраструктури України в осінньо-зимовий період розповіла британська розвідка

росіяни, ймовірно, зможуть створити значні запаси крилатих ракет, щоб завдавати ударів по українській енергетичній інфраструктурі цієї зими.

Про це заявило Міноборони Великої Британії з посиланням на свою розвідку, інформує НСН.

Там відзначили, що в період з жовтня 2022 року по березень 2023 року росія завдавала дальніх ударів по енергетичній інфраструктурі України. Основою більшості цих атак були крилаті ракети повітряного базування, особливо сучасні Х-101 (AS-23a KODIAK), які рф випускала винищувачами з глибини своєї території.

Британська розвідка з посиланням на дані з відкритих джерел відзначила, що з квітня 2023 року росія стала використовувати менше крилатих ракет, тоді як російська влада заявляла про збільшення темпів виробництва таких ракет.

Чи зможе РФ створити запаси ракет для атак на енергооб’єкти взимку — британська розвідка

«Таким чином, росія, ймовірно, зможе створити значні запаси крилатих ракет повітряного базування. Існує реальна можливість, що росія знову зосередить цю зброю проти об’єктів української інфраструктури протягом зими», — підкреслила розвідка.

Зимовий терор

В «Укренерго» розповідали, що протягом минулого опалювального сезону росіяни випустили понад 1200 ракет і дронів по ключових енергетичних об’єктах. Понад 250 із них влучили в ціль і пошкодили 43% магістральних мереж. Різного ступеня ушкоджень зазнали й усі теплові та гідроелектростанції.

Президент Володимир Зеленський припустив, що росія спробує повторити масовані атаки 6на енергосистему ‘ цієї зими. Міністерство внутрішніх справ удосконалило плани ефективного реагування під час можливих перебоїв з електропостачанням.

В «Укренерго» заявили, що не можуть спрогнозувати ймовірність блекаутів або відключень узимку 2024-го, оскільки це залежить від російських атак, але запевняють, що ретельно готуються до «найгіршого сценарію».

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