Чи відступлять дощі в Україні – прогноз погоди на 4 червня

В Укргідрометцентрі повідомили прогноз погоди на 4 червня. Чи відступлять дощі в Україні і яка буде температура повітря

У неділю, 4 червня, опади з території України відступлять. Втім, в регіонах стане прохолодніше.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі, інформує НСН.

Прогноз погоди на 4 червня

У неділю в областях України буде мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Втім, вночі на південному сході країни місцями будуть сильні пориви вітру – 15-20 м/с.

Вночі у більшості областей температура повітря буде лише 4-9°. Трохи вищими показники будуть у південній, південно-східній частинах та на Закарпатті – до +9-14°.

Вдень в Україні стовпчики термометрів піднімуться до +17-22°. На півдні та Закарпатті повітря прогріється до 25° тепла.

Прогноз погоди в Києві та області

У регіоні 4 червня буде мінлива хмарність. Опадів не буде. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

В Київській області вночі температура повітря становитиме +4-9°, але вдень стовпчики термометрів піднімуться до+17-22°. Вночі в Києві синоптики прогнозують +7-9°, вдень повітря прогріється до +18-20°.

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