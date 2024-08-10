Навіть якщо повернеться спека, жорстких графіків відключення світла в Україні поки що не планують. Однак на це можуть вплинути потенційні російські обстріли енергоінфраструктури. Тому прогнозувати складно.

Про це заявила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук в ефірі національного телемарафону “Єдині новини”, передають “Новини України – НСН” з посиланням на True.ua.

Чи повернуть найближчим часом жорсткі графіки відключення світла – відповідь Міненерго

За її словами, ситуація в енергосистемі України значно стабілізувалася, зокрема, завдяки завершенню планових ремонтів на атомних електростанціях. Тому, наприклад, цими вихідними відключень світла не прогнозують.

“Плануємо додати в енергосистему додаткові потужності. Навіть, якщо повернеться спека, сподіваємося, що таких відключень, як у липні, в нас не відбуватиметься”, — додала заступниця міністра енергетики.

При цьому вона наголосила: треба пам’ятати, що ситуація може змінитися будь-якої миті через потенційні атаки ворога на енергосистему.

Раніше міністр енергетики України Герман Галущенко зазначав, що станом на сьогодні фактично до 60% електроенергії України виробляють на атомних станціях. Тому державі важливо добудувати два енергоблоки Хмельницької АЕС.

Він також повідомляв, що після перевірок щодо справедливості використання графіків відключення світла, які відбулися в усіх областях, стало зрозуміло, що найгірша ситуація з порушеннями в Житомирській області.

Ще новини України: Як аномальна спека вплине на енергетику України – думка експертів