В Україні вже встановлено відразу декілька температурних рекордів. Через це зріс попит на світло. Експерти розповіли, як аномальна спека вплине на енергетику України.

Про те, чи витримає енергетична інфраструктура України аномальну спеку розповіли директор спеціальних проектів у НТЦ “Психея” Геннадій Рябцев та директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. Про це повідомляють “Новини України – НСН”

На думку Рябцева, проблема щодо того, що висока температура повітря вплине на стан енергоінфраструктури дійсно є. Він нагадав, що будь-які аномальні погодні умови мають свій вплив на інфраструктуру.

Як аномальна спека вплине на енергетику України – думка експертів

“Зрозуміло, що це треба враховувати, коли йдеться про відновлювальні роботи. Так, зараз аномальна спека і вона в тому числі призводить до того, що системи електропередач виходять з ладу. Але енергетики мають усі необхідні засоби, щоб вчасно реагувати. Це ( аварії через спеку, – ред.) не є чимось несподіваним. Ні, це, на жаль, звичайне явище, на яке потрібно реагувати”, – розповів він.

Водночас Харченко зауважив, що високі температури повітря призводять до додаткового навантаження на енергосистему.

“Якщо коротко: ситуація складна. Безумовно, спека та додаткове навантаження підвищує кількість аварій, але загалом енергосистема впорається”, – зазначив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Варто зауважити, що аномальна спека прогнозується в Україні до 18 липня. І весь цей час через спеку зберігатиметься загроза пожеж, однак опитані експерти впевнені, що енергетика витримає.

Джерело: РБК-Україна.

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