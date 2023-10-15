Чи підвищуватимуть пенсії в Україні до кінця 2023 року – відповідь ПФУ

У Пенсійному фонді України розповіли, чи підвищуватимуть пенсії до кінця 2023 року

До 1 січня 2024 року пенсії в Україні не підвищуватимуть. Січневе підвищення буде пов’язане із збільшенням рівня прожиткового мінімуму, тобто збільшаться мінімальна та максимальна пенсії, а також доплати деяким українцям.

Про це розповідає НСН з посиланням на «Хвиля».

Згідно з проектом, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність має зрости з нинішніх 2093 року до 2361 грн., тобто на 268 грн. Якщо держбюджет буде ухвалено, цей рівень мінімальної пенсії буде встановлений на весь 2024 рік.

Мінімальні пенсійні виплати становитимуть 2361 грн., максимальні – 23 610 грн., а виплати за понаднормативний стаж будуть на рівні 23,6 грн. за кожний додатковий рік.

Чи підвищуватимуть пенсії в Україні до кінця 2023 року

Крім того, підвищення прожиткового мінімуму спричинить збільшення та надбавок за особливі заслуги, доплат ветеранам війни тощо.

Зростання середньої пенсії та індексація-2024

Як повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, після індексації у 2024 році середня пенсія має збільшитися до 6 тисяч грн. На сьогодні розмір виплати становить 5311 гривень, а зростання за рік становило 874 гривні або майже 20%.

Прем’єр додав, що індексувати пенсії наступного року будуть по-новому. Планується запровадження коефіцієнтів та балів, які зрівнюють пенсії людей, які мають рівні умови.

Йдеться про те, щоб подолати закладену в законі несправедливість, коли для людей, які виходять на пенсію у різні роки, застосовуються різні показники середньої зарплати. Адже ті, хто виходить пізніше, отримують пенсію з прив’язкою до вищої, сучаснішої середньої зарплати по країні. Відповідно, старі пенсії відстають від нових та ситуацію не виправляє навіть індексація.

Очікується, що запровадження системи балів має усунути цю диспропорцію. Розміри давно призначених пенсій мають підтягнути до сучасного рівня.

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