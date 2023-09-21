Стало відомо, на скільки зросте мінімальна пенсія, а також мінімальна заробітна плата у наступному 2024 році.

Про це НСН інформує з посиланням на NV.

Мінімальна пенсія зросте на 268 грн

Мінімальна пенсія в Україні зросте вже з 1 січня 2024 року. Це пов’язано зі збільшенням прожиткового мінімуму, який уряд заклав у проєкті держбюджету на 2024 рік.

Згідно з проєктом, загальний показник прожиткового мінімуму у 2024 році становитиме 2920 грн.

Таким чином, мінімальна пенсія зросте до 2361 грн, тобто порівняно з 2023 роком — на 268 грн (зараз вона становить 2093 грн).

Також в 2024 році двічі зросте мінімальна зарплата:

з 1 січня 2024 року — до 7100 грн;

з 1 квітня 2024 року — до 8000 грн.

Середня пенсія зросте до 6 тисяч грн

«Пенсійна система. Починаємо реалізацію комплексної реформи. Цього року індексація пройде за новим принципом. Будуть проіндексовані всі пенсії. Крім того, ми впровадимо коефіцієнти та бали, які дозволять людям з однаковими умовами виходу на пенсію, незалежно від його часу, отримувати однакову пенсію й однакову індексацію. Це дозволить у 2024 році підвищити середню пенсію до 6 тисяч гривень», повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Середня пенсія в 2023 році становить 5311 грн. За рік вона збільшилась на 874 грн, або майже на 20%.

Індексацію пенсій проведуть у березні 2024 року

Також повідомлялось, що, незважаючи на воєнний стан, держава проведе в 2024 році індексацію пенсії.

«Індексація пенсій має відбуватися щороку з 1 березня. Але у час повномасштабної війни існує значна кількість ризиків для державних фінансів. Попри це з 1 березня 2024 року має відбуватися індексація. Правда, точно говорити про строки можна буде тільки після затвердження державного бюджету», запевнила перша заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак.

За її словами, величина індексації залежатиме від рівня інфляції: «Розмір індексації та темпи зростання середньої заробітної плати є двома показниками, які визначають розмір індексації відповідно до закону. Про це можна буде говорити на початку 2024 року після надходження статистичних даних за 2023 рік».

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