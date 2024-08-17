Чи перекидає Росія сили у Бєлгородську область – яка ситуація на кордоні з Україною

РВ не перекадиє сили у Бєлгородську область, яка межує з Україною. У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні з Україною.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка.

“На даний момент такого (рух сил та техніки, – ред.) такого не відмічається. Звісно, що Росія у межах своєї області тримає певну кількість сил та засобів. Але сказати, що йде масове поповнення або збільшення військової складової, не можу цього підтвердити”, – сказав речник.

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При цьому Демченко зазначив, що ворог очікує “певних дій” і готується до них. Речник Держприкордонслужби додав, що головне завдання прикордонників – мати власні оборонні позиції на українській території.

“Тримаючи ті сили і засоби, ворог може в будь-який момент здійснити будь-які дії по відношенню до нашої країни”, – наголосив Демченко.

Яка ситуація у Курській та Бєлгородській області

Україна майже протягом двох тижнів проводить наступальну операцію у Курській області. Раніше РФ ввела режим контртерористичної операції у Курській, Бєлгородській та Брянській областях.

Крім того, у Бєлгородській області оголосили режим надзвичайної ситуації федерального рівня.

Джерело: РБК-України:

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