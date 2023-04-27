Чи можуть українцям припинити виплату пенсій – роз’яснення ПФУ

Пенсійний фонд України відповів, чи можуть громадянам, які перебувають на окупованій території, припинити виплату пенсій

Про це повідомила прес-служба ПФУ у відповідь на запитання читачки.

Про це розповідає НСН.

Так, за словами українки, її батькові прийшов лист про те, що йому припинять виплачувати пенсію, оскільки він не забирав її понад рік. При цьому він знаходиться на окупованій території.

“Моєму батькові прийшов лист про те, що йому припинять виплачувати пенсію. Через те, що він не забирав її більше року. Справа в тому, що мій батько зараз перебуває на окупованій руками потворами території. Він не може виїхати, не може написати заяву і не може отримувати там пенсію. А також не має доступу до порталів та пошти. Прошу Вас, з усією повагою, пояснити, що мені і йому робити”, – поцікавилася жінка

Чи можуть українцям припинити виплату пенсій

У відповідь на це у ПФУ пояснили, що нарахування призначеної пенсійної виплати в жодному разі не припинять.

“Якщо людина знаходилася або перебуває на тимчасово окупованій території або на території, де ведуться активні бойові дії, і протягом певного часу АТ “Укрпошта” не мало можливості доставляти пенсію, кошти вона зможе отримати, коли це стане можливим та безпечним: або з рахунку, відкритого Пенсійним фондом України в АТ “Ощадбанк”, або у листоноші”, – йдеться у повідомленні

Для того, щоб отримати кошти з рахунку, потрібно буде особисто звернутися до АТ “Ощадбанк” для укладання з ним договору банківського рахунку.

Як мі повідомляли раніше, процедуру оформлення субсидії в Україні планують спростити. Отримувачі субсидій зможуть оформити їх швидше

Попри війну, українці продовжують отримувати субсидії на оплату житлово-комунальних послуг. Процедуру призначення субсидії хочуть спростити. Надавачі послуг публікуватимуть дані про своїх побутових споживачів на порталі Пенсійного фонду України (ПФУ), що прискорить процес отримання допомоги.

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