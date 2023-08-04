Чи можуть українці відвідувати рідних у реанімації – пояснення НСЗУ

Багато українців досі вважають, що не можуть відвідувати рідних у реанімації, оскільки це заборонялося ще за часів СРСР. Чи це правда розповіли у НСЗУ

У Національній службі здоров’я розвінчали хибне твердження і повідомили, що треба знати, повідомляє НСН

У чому полягає міф

Громадянам України ще раз нагадали, що те, що лікар має право не пускати у реанімацію рідних до пацієнта – міф.

Насправді кожна лікарня має забезпечити право на допуск до пацієнта 24/7. Один відвідувач може бути у пацієнта без обмежень у часі. Одночасно у пацієнта може перебувати не більше двох осіб.

Чи можуть українці відвідувати рідних у реанімації

Відвідувачем може бути будь-яка особа незалежно від родинних стосунків. Але ті, хто не є батьками пацієнта-дитини, мають право на допуск до реанімації лише за умови наявності усної згоди одного з батьків пацієнта-дитини чи законних представників.

Не слід забувати, що для відвідування реанімації існують певні правила.

Ось головні з них:

Прислухайтеся до інструкцій, порад та прохань медичного персоналу. Наприклад, медичні працівники можуть попросити вас тимчасово покинути палату, якщо виникне необхідність проведення палаті невідкладних дій медичного характеру. Така вимога медичного працівника обов’язково до виконання!

Не можна відвідувати реанімацію у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, маючи інфекційне захворювання. Або якщо нещодавно контактували із носієм інфекційного захворювання.

Ставтеся з повагою до конфіденційності та спокою пацієнта, у тому числі інших пацієнтів, які перебувають у палаті Відділення інтенсивної терапії (ВІТ).

Категорично заборонено чіпати апаратуру ВІТ та будь-яким іншим чином перешкоджати процесу лікування.

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