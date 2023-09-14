Українцям розповіли, чи можуть працевлаштуватися на роботу неповнолітні і які обмеження для них існують

Про це нагадали у Держпраці, повідомляє НСН.

Так, виходячи із Кодексу законів про працю в Україні, неповнолітні можуть працювати з 16 років. Однак із цього правила існують винятки.

Як зазначається, з 15 років можна влаштуватися на роботу за згодою одного з батьків чи особи, яка їх замінює.

З 14 років можуть працевлаштовуватись учні загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних та середніх спеціальних навчальних закладів для виконання легкої роботи, що не шкодить здоров’ю та не заважає навчанню. При цьому обов’язковою умовою є робота виключно у вільний від навчання час.

Чи можуть працевлаштуватися на роботу неповнолітні – відповіли у Держпраці

Також існують обмеження щодо часу роботи.

Зокрема, за законодавством неповнолітні можуть працювати лише скорочений робочий час:

16–18 років – до 36 години на тиждень;

15–16 років – до 24 години на тиждень;

учні 14-15 років (під час канікул) – до 24 годин на тиждень.

Також обов’язковими умовами працевлаштування є надання медичної довідки щодо відсутності протипоказань до роботи – згодом профоогляд потрібно проходити щорічно до 21 року.

Крім того, з неповнолітнім обов’язково укладається трудовий договір. Норма про неможливість встановлення випробувального терміну при прийомі на роботу неповнолітнього під час військового стану не діє.

У разі, якщо повнолітній влаштовується працювати, вперше роботодавець повинен протягом п’яти днів після прийняття його працювати оформити нею трудову книжку.

Ще новини України: Школи в Україні змінили графіки канікул у новому навчальному році – відомі нові дати