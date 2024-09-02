Україна поки що не може повернути контроль над ЗАЕС військовим шляхом. У цьому питанні зараз здійснюються політичні кроки.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передають “Новини України – НСН”.

“Щодо повернення ЗАЕС, то сьогодні є лише політичні кроки і, на жаль, їх недостатньо, щоб станція повернулася під наш контроль. Безпечніше, щоб Україна контролювала Запорізьку станцію, і поки що, з точки зору поля бою, я не бачу таких можливостей, а ті, які, напевно, є, вони є небезпечними”, – зазначив глава держави.

Чи можливо повернути контроль над ЗАЕС зараз військовим шляхом – заява Зеленського

За словами Зеленського, Україна вважає, що атомну електростанцію потрібно повертати під контроль політичним шляхом. І зараз це питання порушується на всіх майданчиках.

Президент України уточнив, що питанням деокупації Запорізької АЕС займається гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі. Найближчим часом він відвідає Енергодар та ЗАЕС. Після цього Гроссі має намір відвідати Київ.

Також Зеленський додав, що Україна працює, щоб на ЗАЕС була ротація команди МАГАТЕ, оскільки це більш безпечно.

“Принаймні ми з вами розуміємо інформацію. Може, не повністю, не 100%, але інформація є, що там відбувається, і контроль безпеки все ж таки там за МАГАТЕ сьогодні. Я знаю, що він (Гросі – ред.) повинен приїхати з деякими пропозиціями щодо посилення контролю безпеки, і ми обговорюватимемо наступні дії”, – розповів глава держави.

Джерело: Укрінформ.

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