«Лютий сором! Минуло 5 днів від пожежі на ЗАЕС, а з боку України жодної ноти» – Кошарна

Експертка з атомної енергетики Ольга Кошарна висловила обурення. Вона каже, що минуло 5 днів з пожежі на ЗАЕС. Росія за цей час спрямувала до МАГАТЕ дві ноти, а Україна – жодної. І тому програє інформаційну війну.

Ольга Кршарна наголошує на бездіяльності українського МЗС. Звинувачує в неадекватності “Енергоатом” і ДІЯРУ, передають з посиланням на Фейсбук-сторінку експертки “Новини України – НСН“.

Минуло 5 днів від пожежі на ЗАЕС, а з боку України жодної ноти

Минуло вже 5 діб з моменту пожежі на градирні ЗАЕС. РФ вже другу офіційну ноту спрямувала до МАГАТЕ з твердженнями, що пожежа відбулася внаслідок влучання двох українських дронів. Жодних фото або відео доказів при цьому вона не наводить. У останньому тексті йдеться, що в період з 5 по 11 серпня було збито 78 дронів. Жодної ноти з боку України з 17 липня 2024 року! – пише Кошарна

Вона каже, що за цей час РФ генерувала 6 (!) офіційних нот.

Що, всі у відпустках в МЗС та постпредстві України у Відні?! А що наш уповноважений представляти Україну в Раді керуючих МАГАТЕ міністр-юрист Г. Галущенко? Мовчить? Чи пише SMS гендиректору МАГАТЕ Р. Гроссі? – питає експертка

Вона розповіла, що 14 серпня голова російського постпредства зустрічався з Р.Гроссі з приводу пожежі на градирні ЗАЕС. А Україна мовчить, і таким чином, програє інформаційну та дипломатичну війну російському агресору.

Вже всі літературні слова з оцінкою злочинної бездіяльності МЗС, Міненерго України та Держатомрегулювання України у мене закінчилися… Лютий сором… – додала Кошарна

Раніше вона просила звернути увагу на те, що від АТ НАЕК Енергоатом та ДІЯРУ після першого помилкового повідомлення про причини пожежі на градирні на ЗАЕС не було жодного релізу.

Також Кошарна припускає, що відсутність офіційних нот від України до МАГАТЕ свідчить, ймовірно, про те, що «Енергоатом» не має джерел серед людей на ЗАЕС, бо втратили довіру.

А ми, експерти, маємо від них інформацію, – зазначила Ольга Кошарна Програємо інформаційну війну з Росатом, на жаль. До того ж з листопада 2023 року постпредство у Відні при міжнародних організаціях без голови. Прес служби Енергоатом та Міненерго України тільки можуть собачиться з експертами та ЗМІ, звинувачувати їх в роботі на російське ІПСО, призначати в агенти ФСБ та руку Кремля. Жодної адекватної реакції офіційно від наших державних органів немає на рашистську інформаційну спецоперацію з пожежею на градирні ЗАЕС. Некомпетентні, неосвічені та, навіть, просто тупі істоти зараз працюють в піарниках Енергоатом та Міненерго… – різко висловилася експертка

Нагадаємо, раніше Ольга Кошарна заявила: «У градирні на ЗАЕС були генератор і паливо для живлення РЕБ» – вони і могли спалахнути

А в “Енергоатомі” заявляли про вірогідну недбалість або провокацію росіян.

Також ми повідомляли, що Експерти МАГАТЕ обстежили градирню ЗАЕС, де виникла пожежа: вони не знайшли ні шин, ні безпілотника