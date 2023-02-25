Чи мають право заброньовані працівники виїжджати в закордонні відрядження- Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів, чи можуть виїжджати в закордонні відрядження заброньовані працівники

Кабінет міністрів у рішення про систему бронювання на підприємствах не передбачив можливості для військовозобов’язаних виїжджати в закордонні відрядження

Про це повідомляє НСН з посиланням на інтерв’ю прем’єр-міністра Дениса Шмигаля українському Forbes.

“Ми не прописували та не передбачали цього в постанові”, – сказав він.

Кабмін не передбачив можливості для військовозобов’язаних виїжджати в закордонні відрядження

Водночас він назвав нову систему бронювання справедливою.

“Розробляючи документ, уряд шукав баланс між потребою захистити країну та бажанням втримати економіку. В нас були тривалі дискусії з Генеральним штабом та військовими. Вийшов збалансований документ, який враховує побажання обох сторін”, – заявив Шмигаль.

За його словами, якщо раніше на підприємстві можна було забронювати 40% від штату, то зараз до 50% від військовозобов’язаних працівників.

“Це справедливіший підхід”, – додав він.

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