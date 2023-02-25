Чи мають право заброньовані працівники виїжджати в закордонні відрядження- Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів, чи можуть виїжджати в закордонні відрядження заброньовані працівники
Кабінет міністрів у рішення про систему бронювання на підприємствах не передбачив можливості для військовозобов’язаних виїжджати в закордонні відрядження
Про це повідомляє НСН з посиланням на інтерв’ю прем’єр-міністра Дениса Шмигаля українському Forbes.
“Ми не прописували та не передбачали цього в постанові”, – сказав він.
Кабмін не передбачив можливості для військовозобов’язаних виїжджати в закордонні відрядження
Водночас він назвав нову систему бронювання справедливою.
“Розробляючи документ, уряд шукав баланс між потребою захистити країну та бажанням втримати економіку. В нас були тривалі дискусії з Генеральним штабом та військовими. Вийшов збалансований документ, який враховує побажання обох сторін”, – заявив Шмигаль.
За його словами, якщо раніше на підприємстві можна було забронювати 40% від штату, то зараз до 50% від військовозобов’язаних працівників.
“Це справедливіший підхід”, – додав він.
Новини України:
Кабмін оновив правила бронювання від мобілізації: що змінилося
Військовий облік 2023 — заборони та зобов’язання для призовників, військовозобов’язаних і резервістів