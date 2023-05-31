Чи будуть відключати електроенергію влітку – розповіли в “Укренерго”

В літній період Україна може стикнутися з певним дефіцитом електрики. Стало відомо, чи будуть відключати електроенергію влітку

Відключення електроенергії споживачів будуть намагатися уникнути.

Про це повідомляє НСН з посиланням на голову правління НЕК “Укренерго” Володимира Кудрицького в ефірі “Радіо Свобода”.

“Відключення споживачів, які ми бачили взимку, – це останній крок за пріоритетністю, який ми, як оператор енергосистеми, можемо вжити, щоб збалансувати і зберегти енергосистему цілісною”, – сказав він.

Кудрицький зазначив, що є інші інструменти, які дозволяють уникнути відключень споживачів. Наприклад, Україна може імпортувати електроенергію з Європи. Країна також може також включати додаткові генеруючі потужності, наприклад, ті, які використовують природний газ.

Чи будуть відключати електроенергію влітку

Так, влітку ТЕЦ використовуються мало, але додаткову генерацію на газу можуть включити, якщо буде така потреба.

“Тому я би не говорив про якісь невідворотні відключення чи тим більше блекаути. Ситуація буде дійсно напруженою протягом літа з точки зору балансу в енергосистемі, але ми будемо використовувати всі інструменти для того, щоб ніяких відключень споживачів протягом цього періоду не допускати”, – сказав він.

За його словами, “Укренерго” поставило собі за мети уникнути відключень через те, що в енергосистемі є дефіцит.

При цьому відключення періодично можуть відбуватися через пошкодження в мережах. Йдеться про пошкодження розподільчої лінії електропередач чи більш масштабну аварійну ситуацію, яка мала місце вчора, коли низка міст Україна частково залишилася без світла. Тоді сталося відключення одночасно кількох магістральних ліній електропередачі. Проте це не пов’язано із балансом і дефіцитом електроенергії.

Чому влітку може бути дефіцит електроенергії

В Україні може виникнути дефіцит електроенергії через планові ремонти. Так, чимало об’єктів енергосистеми пошкоджені після російських атак, тому вони потребують ремонтів перед наступним опалювальним сезоном.

Експерти зазначали, що повернення до відключень світла влітку можливе. Це може стосуватися окремо тих чи інших регіонів, але й не виключається, що таких обмежень взагалі не буде.

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