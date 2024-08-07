Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вважає, що відвоювати Крим військовим шляхом легше, ніж окуповані території Донецької та Луганської областей.

Про це він сказав випускникам Київської школи економіки, цитує Forbes, передають “Новини України – НСН”.

За словами Буданова, державам, які хотіли захопити Крим, завжди це вдавалося, бо «не втримували перешийки, і все одразу руйнувалося». Тому «фортеця Крим» — це «міф», вважає Буданов.

Чому відвоювати Крим легше, ніж окуповані території Донеччини і Луганщини — пояснив Буданов

Очільник ГУР пояснює, що відвоювати анексований півострів можна, зруйнувавши комунікації з російського боку та здійснюючи тиск з боку материкової України:

“І тоді все — Крим ізольований”.

Також Буданов заявив, що повернути Крим «набагато легше», ніж Донбас, де довжина фронту становить 1000 км, а його глибина — понад 200 км.

“Коли я кажу, що ми зайдемо в Крим, то ми туди вже заходимо”, — впевнений начальник української розвідки.

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