Очільник ГУР Кирило Буданов розповів, чи зможуть окупанти знищити енергосистему України і як відповісти на ворожі удари.
Армія РФ не зможе повністю знищити енергосистему України своїми ударами. Водночас в української сторони цього не вийде зробити з енергетикою окупантів.
Про це розповів начальник ГУР Кирило Буданов, передають “Новини України – НСН”.
Буданов висловився стосовно енергосистем України і Росії
Глава ГУР Міноборони наголосив, що всі вузли російської енергетики дуже сильно захищені.
Чи зможуть росіяни знищити енергосистему України – заява Буданова
“Так само як у нас їх намагаються захистити, такі ж подібні заходи відбуваються в Росії. Тільки вони пішли шляхом більше нарощування систем ППО, в них для цього спроможність набагато більше. Бо вони є виробниками таких систем”, – зауважив генерал.
Кирило Буданов підкреслив, що говорити про те, що Україна покладе енергосистему російських загарбників – це трошки, мабуть, некоректно.
“Повністю ми її (енергосистему Росії – 24 Канал) не покладемо, як і вони нам теж не покладуть. Радянська система була максимально розгалужена та дубльована, умовно три чи чотири в певних вузлах дубляжів іде тощо”, – сказав очільник української розвідки.
Буданов також підсумував, що зробити життя росіянам влучаннями по енергетиці нестерпним можна, але повністю зруйнувати – майже нереально.
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