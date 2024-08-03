Очільник ГУР Кирило Буданов розповів, чи зможуть окупанти знищити енергосистему України і як відповісти на ворожі удари.

Армія РФ не зможе повністю знищити енергосистему України своїми ударами. Водночас в української сторони цього не вийде зробити з енергетикою окупантів.

Про це розповів начальник ГУР Кирило Буданов, передають “Новини України – НСН”.

Буданов висловився стосовно енергосистем України і Росії

Глава ГУР Міноборони наголосив, що всі вузли російської енергетики дуже сильно захищені.

Чи зможуть росіяни знищити енергосистему України – заява Буданова

“Так само як у нас їх намагаються захистити, такі ж подібні заходи відбуваються в Росії. Тільки вони пішли шляхом більше нарощування систем ППО, в них для цього спроможність набагато більше. Бо вони є виробниками таких систем”, – зауважив генерал.

Кирило Буданов підкреслив, що говорити про те, що Україна покладе енергосистему російських загарбників – це трошки, мабуть, некоректно.

“Повністю ми її (енергосистему Росії – 24 Канал) не покладемо, як і вони нам теж не покладуть. Радянська система була максимально розгалужена та дубльована, умовно три чи чотири в певних вузлах дубляжів іде тощо”, – сказав очільник української розвідки.

Буданов також підсумував, що зробити життя росіянам влучаннями по енергетиці нестерпним можна, але повністю зруйнувати – майже нереально.

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