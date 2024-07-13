Росіяни можуть піти на Україну з півночі. Така загроза існує і вона абсолютно реальна. Тенденція на загострення, тому ігнорувати проблему не можна.

Про це в інтерв’ю виданню NV розповів керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов, передають “Новини України – НСН“.

Буданов зауважив, що наступ з півночі вже триває, однак не уточнив, на Сумщині чи Чернігівщині, щоб не провокувати паніку.

“Розумієте, це така для мене трохи анекдотична ситуація. Бо коли всі два роки кричали, що зараз із півночі буде атака, ми казали, що цього не буде. Нічого не було. У той момент, коли ми сказали, що зараз буде атака з півночі, всі одразу – а може, не буде?” – зазначив очільник ГУР.

Буданов додав, що проблеми є і вони загострюються. Очільник ГУР переконаний, що катастрофи не буде, але ігнорувати їх не вийде.

Росіяни можуть піти на Україну з півночі, загроза абсолютно реальна – Буданов

“Я вже казав комусь із західної преси: хороших новин у мене в цьому році багато не буде, на жаль”, – каже Буданов.

Як відомо, ексзаступник начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко повідомив, що окупанти планують значне збільшення чисельності. Для наступу на Київ або відкриття нового фронту цих сил буде недостатньо, але ворог може спробувати розширити наявні позиції.

“Росіяни, ймовірно, формують армію чи навіть дві на 14 дивізій, 16 бригад. Вони готують особовий склад, цього року планують набрати 300-400 тисяч, із 1 квітня до 150 тисяч призивають на строкову службу”, – повідомив він.

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